Die CDU-Generalsekretärin hatte die Diskussion über ein allgemeines Dienstjahr für junge Menschen in Deutschland Anfang August angestoßen. Nach Angaben von Kramp-Karrenbauer seien viele in der CDU dafür, dass ein solcher Dienst ein Jahr dauern und Männer und Frauen betreffen solle. "Und sie gehen auch davon aus, dass der Dienst nicht nur für deutsche Staatsangehörige gilt, sondern auch für Flüchtlinge und Asylbewerber, die volljährig sind und in Deutschland leben." Kramp-Karrenbauer sagte weiter, dass es in ihrer Partei große Sympathien für einen solchen Dienst gebe, sie selbst sei aber noch nicht entschlossen.