Den Vorstoß Kramp-Karrenbauers für neue Einsätze der Bundeswehr in weltweiten Krisenregionen bezeichnete Lambsdorff hingegen als überzogen. Die Ministerin schieße über das Ziel hinaus, wenn sie einen Einsatz der Bundeswehr in den Regionen des indischen oder des pazifischen Raumes anpeile. "Das kann die Bundeswehr nicht leisten in dem Zustand, in dem sie ist", sagte Lambsdorff.