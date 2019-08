In der Lausitz, im Mitteldeutschen und im Rheinischen Revier hängen rund 20.000 Arbeitsplätze direkt an der Kohle. Indirekt sind es mehr. Die Kommission nennt allein für die Braunkohle eine Zahl von rund 60.000 Arbeitsplätzen – in unterschiedlicher Abhängigkeit.



Die Beschäftigten im Energiesektor sollen nach dem Konzept der Kommission im Falle eines Jobverlustes sozial abgesichert werden. So soll es ein "Anpassungsgeld" für Beschäftigte ab 58 Jahre geben, die die Zeit bis zum Renteneintritt überbrücken müssen, sowie einen Ausgleich von Renteneinbußen. Die Energiegewerkschaft IG BCE schätzt die Kosten dafür auf bis zu fünf Milliarden Euro, die Bund und Unternehmen sich teilen könnten.



Des Weiteren sollen in den betroffenen Kohlerevieren bis spätestens 2028 insgesamt 5.000 Behördenjobs geschaffen und neue Bundesbehörden angesiedelt werden.