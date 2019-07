Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will die Bundeswehr in der Öffentlichkeit sichtbarer machen. In ihrer Rede nach dem Amtseid im Bundestag sagte Kramp-Karrenbauer, zum Jahrestag der Armeegründung am 12. November wünsche sie sich ein Gelöbnis vor dem Reichstag.

Sie habe auch den Bundesländern an diesem Datum große öffentliche Gelöbnisse in der Mitte von Städten und Gemeinden vorgeschlagen. Zugleich warb die Ministerin für freie Bahnfahrten für Soldaten in Uniform.

Ministerin: "Europa braucht handfeste militärische Fähigkeiten"

In ihrer 15-minütigen Regierungserklärung kündigte Kramp-Karrenbauer an, Deutschland wolle bei der EU-Ratspräsidentschaft 2020 die europäische Verteidigungsunion vorantreiben. Europa müsse handfeste militärische Fähigkeiten besitzen.

Kanzlerin Merkel gratuliert ihrer Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Bildrechte: dpa Auch in der Nato bleibe Deutschland fest verankert. Deshalb halte sie am Ziel einer besseren Ausrüstung und an einem Verteidigungsbudget von 1,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts im Jahr 2024 fest.



Ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen war wegen der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin aus dem Amt ausgeschieden.

Opposition kritisiert Sondersitzung

Bereits im Vorfeld hatte die Opposition die in der Sommerpause einberufene Sondersitzung als aufwendig und kostspielig kritisiert. Dafür mussten viele Abgeordneten auf Kosten des Bundestags aus ihren Urlaubsorten anreisen.

Das Grundgesetz schreibt vor, dass Bundesminister den Eid vor dem Parlament ablegen müssen. Eine Frist wird nicht genannt. Jedoch solle die Vereidigung nach allgemeiner Rechtsauffassung "in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang zur Amtsübernahme" stehen, begründete das Bundesinnenministerium die Sondersitzung.

Vor allem FDP und Grüne kritisierten, dass die Vereidigung auch in der nächsten regulären Sitzung des Bundestags Anfang September hätte stattfinden können.

Besonderheit: Parlament tagt im Paul-Löbe-Haus