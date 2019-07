Kramp-Karrenbauer sieht ihre Berufung auch als Zeichen der Emanzipation von Frauen. Sie sagte der ARD: "So wie ich von der Arbeit der Frauengeneration vor mir profitiert habe, so will ich, dass jüngere Frauen auch von meiner Arbeit profitieren." Dieser Wechsel von Frau zu Frau an der Spitze des Verteidigungsministerium sei schön - aber auch Verpflichtung, dass das "nicht nur das Bild eines Tages" bleibe. Frauen in Führungspositionen müssten selbstverständlich werden.