Kramp-Karrenbauer "Gefahr von Koalitionsbruch stand konkret im Raum"

Der Streit um die Personalie Maaßen hat die Große Koalition an den Rand eines Bruchs gebracht. Das schreibt CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer in einer E-Mail an die CDU-Mitglieder. Darin verteidigt sie die Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen.