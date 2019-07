Nach der Wahl von Ursula von der Leyen zur neuen Präsidentin der EU-Kommission hat Annegret Kramp-Karrenbauer das Bundesverteidigungsministerium übernommen. Bei einer Zeremonie im Schloss Bellevue, bei der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnahm, überreichte der stellvertretende Bundesratspräsident und Berliner Regierungschef Michael Müller der CDU-Vorsitzenden die Ernennungsurkunde. Müller vertrat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der gerade im Urlaub ist.

Bundesratspräsident Müller: "Viel zu tun"

Die neue und die alte Herrin des Bendlerblocks beim Vorbeimarsch der Ehrenformation. Bildrechte: dpa Müller sprach in Anwesenheit der scheidenden Ministerin von der Leyen bestehende Missstände bei der Bundeswehr an. Es seien "nicht alle Mängel in der Ausstattung behoben". Es bleibe "viel zu tun". Fest stehe andererseits: "Die Bundeswehr ist als Arbeitgeberin attraktiver geworden, und der Wehretat ist deutlich angewachsen." Zu Kramp-Karrenbauer sagte der SPD-Politiker, sie übernehme "ein Amt mit größter Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes".

Neue Ministerin will sich um Soldaten kümmern

Kanzlerin Merkel ersetzt eine Vertraute an der Spitze der Bundeswehr durch eine andere. Bildrechte: dpa Kramp-Karrenbauer kündigte an, sich vor allem um das Wohl der Soldaten kümmern zu wollen. Es sei ihr sehr bewusst, dass die Männer und Frauen in der Bundeswehr "in einer ganz besonderen Art und Weise ihren Einsatz zeigen für dieses Land", sagte sie bei der Amtsübernahme. "Deswegen haben sie auch die höchste politische Priorität verdient, haben den vollen Einsatz verdient." In Hinblick auf ihre überraschende Nominierung, der sie selbst noch vor kurzer Zeit eine Absage erteilt hatte, sagte Kramp-Karrenbauer:

Ich gehe mit vollem Herzen und auch voller Überzeugung mein Amt als Bundesverteidigungsministerin an. Annegret Kramp-Karrenbauer Neue Bundesverteidigungsministerin

Kramp-Karrenbauer und von der Leyen fuhren im Anschluss zur Amtsübergabe ins Verteidigungsministerium. Vor dem Berliner Bendlerblock wurden sie von der Bundeswehr mit militärischen Ehren empfangen.

Mohring: Starkes Signal

Thüringens CDU-Chef Mohring: "Starkes Signal." Bildrechte: dpa Die Personalie löste in Berlin und den Bundesländern geteilte Reaktionen aus. Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Mohring bezeichnete die Übernahme des Verteidigungsministeriums durch die CDU-Chefin als starkes Signal. Für die Union sei die Bundeswehr nun Chefsache und das sei ein Zeichen der Wertschätzung an die Truppe.



Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus begrüßte die Entscheidung. Das Amt sei eine Kernposition im Kabinett. "Da muss eine CDU-Parteivorsitzende auch zugreifen", sagte er im ZDF. "Wenn man sich schwierige Aufgaben nicht zutraut, dann ist man falsch in der Politik. Sie traut sich das zu."

Opposition: "Fehlbesetzung" und "Zumutung"

Kritik kam von Seiten der Opposition. Der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen bezeichnete Kramp-Karrenbauer als Fehlbesetzung. "Ihr fehlt jeglicher Bezug zum Militär. Sie verfügt über keine Erfahrung in der Führung großer Organisationen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist bei ihr keine Voraussetzung erkennbar, unsere Bundeswehr in den nächsten Jahren aus diesem schweren Fahrwasser herauszuführen."



Der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner erklärte, die CDU-Vorsitzende sei für ihn eine überraschende Wahl als Ministerin, sie habe aber eine faire Chance verdient. "Sie erbt ein Haus, das eine Menge offener Baustellen hat, das alles andere als gut bestellt ist", sagte er.

Linken-Obmann Neu: "Gefährliche Fehlentscheidung." Bildrechte: dpa Der Linken-Obmann im Verteidigungsausschuss, Alexander Neu, sagte: "Die Entscheidung für Frau Kramp-Karrenbauer ist eine gefährliche Fehlentscheidung." Sie verfüge über keinerlei Kompetenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik.



Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Alexander Graf Lambsdorff, bezeichnete die Benennung als "Zumutung" für die Bundeswehr.

Wehrbeauftragter wünscht sich schnellen Wandel

Wehrbeauftragter Bartels: "Schnelle Entscheidungen" nötig. Bildrechte: dpa Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) forderte die neue Ministerin zu schnellen Entscheidungen auf. "Die neue Ministerin sollte nicht erst wieder mit großen Analysen starten - alle Probleme sind bekannt", sagte Bartels dem "Tagesspiegel" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Er verwies auf Großprojekte wie die Suche nach einem Nachfolgemodell für das Kampfflugzeug Tornado sowie ein neues Luftabwehrsystem. Nach seiner Einschätzung wünsche sich die Bundeswehr jemanden als Minister, "der sich thematisch auskennt und nicht erst mühsam einarbeiten muss", betonte Bartels.

Mit Blick auf die Affäre um Kostensteigerungen bei der Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" sagte der Wehrbeauftragte des Bundestags: "Der Fall 'Gorch Fock' ist symptomatisch für den immer noch verschwenderischen Umgang mit Zeit und Geld bei der Bundeswehr heute."

Sondersitzung im Bundestag

Der Bundestag wird am kommenden Mittwoch extra die Parlamentsferien unterbrechen, damit Kramp-Karrenbauer in einer Sondersitzung als Verteidigungsministerin vereidigt werden kann. Anschließend wird es eine Debatte geben.