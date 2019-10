Kramp-Karrenbauer hatte angesichts der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien die Einrichtung einer 450 Kilometer langen und 30 Kilometer breiten "Sicherheitszone" im Grenzgebiet zur Türkei vorgeschlagen, die von einer UN-Truppe geschützt werden soll. Die Aufgaben der UN-Mission sollten die Trennung der Konfliktparteien, die Überwachung einer Waffenruhe sowie die Erstellung von Lagebildern sein, so der Vorschlag der Ministerin.

In Brüssel will Kramp-Karrenbauer ihren Syrien-Vorstoß verteidigen. Bildrechte: dpa

Sie verfolge mit der "Sicherheitszone" das Ziel, "dass wir in Nordsyrien zum einen den Kampf gegen den Terror und gegen den IS wieder fortsetzen", sagte Kramp-Karrenbauer: "Sie soll aber auch dafür sorgen, dass wir die Region so stabilisieren, dass ziviler Aufbau wieder möglich ist und dass diejenigen, die auf der Flucht sind, freiwillig wieder zurückkehren können."



In das Projekt sollen nach den Vorstellungen der Bundesverteidigungsministerin auch die Türkei und Russland mit einbezogen werden. Für ein UN-Mandat ist die Zustimmung Russlands im Sicherheitsrat notwendig. Inwieweit sich die Bundeswehr an der Mission beteiligen könnte, ließ die CDU-Chefin bislang offen.