Nach der Europawahl hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer im Zusammenhang mit der Kritik von Youtubern an der Partei eine Regulierung von Meinungsäußerungen im Internet angeregt. Wie in einem Video bei Twitter zu sehen ist, sagte sie nach einer Gremiensitzung der CDU mit "Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten für den digitalen Bereich." Auch die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete über die Äußerungen der CDU-Vorsitzenden.

Kramp-Karrenbauer sagte zudem, nach der Kritik der Youtuber habe sie sich gefragt, was "wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir mal 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten: Wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen."

In dem Zusammenhang müsse man sich über grundlegende Fragen unterhalten. Das werde in der gesamten medienpolitischen und demokratietheoretischen Diskussion in der nächsten Zeit eine Rolle spielen. "Und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen." Was genau sie damit meinte, sagte die CDU-Vorsitzende nicht.