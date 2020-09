Krankenhaus-Finanzierung Bundesärztekammer fordert mehr Geld von den Ländern

Die Bundesärztekammer beklagt, dass die Länder zu wenig in Krankenhäuser investieren. Präsident Klaus Reinhardt sagte MDR AKTUELL, das bringe Kliniken in eine wirtschaftlich schwierige Situation. Sie seien sie gezwungen, Erlöse aus Behandlungen zu erzielen. Zudem hätten sie laufende Kosten senken müssen, also Personal entlassen. Die Krankenhaus-Finanzierung müsse dringend überdacht werden, damit das Gesundheitssystem nicht unter Spardruck kollabiere.