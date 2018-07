Krankenhäuser sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Spahn künftig eine Mindestzahl an Krankenpflegern beschäftigen.

Krankenhäuser sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Spahn künftig eine Mindestzahl an Krankenpflegern beschäftigen. Bildrechte: dpa

Personalpläne Krankenhäuser kritisieren Spahns Pläne für Krankenpfleger

Bundesgesundheitsminister Spahn will die Krankenhäuser per Gesetz zwingen, mehr Pfleger einzustellen. Bei Verstößen droht er mit weniger Geld. Für die Krankenhäuser ein Unding. Sie verweisen auf den Mangel an Pflegern.