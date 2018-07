Beamte erhalten bei Arztbesuch eine Rechnung

Warum gibt es überhaupt so viele eigene Regeln für die rund 1,8 Millionen Beamte? Die kürzeste Antwort liefert Peter Weiss, Sozialexperte der Union im Bundestag: "Sie sind Staatsdiener und deshalb verspricht ihnen der Staat, sie lebenslang zu alimentieren. Deswegen sind die Beamten nicht in der klassischen Sozialversicherung."

Was bedeutet dieses Alimentieren konkret im Fall einer Krankheit – im Unterschied zum Arztbesuch eines Kassenpatienten? Friedhelm Schäfer vom DBB Beamtenbund und Tarifunion sagt dazu: "Das System ist so, dass sie – anders als ein gesetzlich Krankenversicherter – beim Arzt eine Rechnung bekommen. Diese Rechnung wird auf der Basis ihrer persönlichen Lebensverhältnisse geteilt zwischen der Beihilfe und der privaten Krankenversicherung, in der sie sich versichern müssen."

Beihilfe vom Staat von bis zu 80 Prozent

Der Staat übernimmt mit der Beihilfe mindestens 50 Prozent der jeweils anfallenden Behandlungskosten (Pensionäre bis 70 Prozent, für Kinder 80 Prozent) und verlangt von seinen Beamten, dass sie für den Rest vorsorgen. Und hier kommt der springende Punkt: Die sogenannte "Restkostenversicherung" bieten nur private Krankenversicherungen an.

Dagegen übernehmen gesetzliche Krankenkassen stets die vollen Behandlungskosten für ihre Versicherten. Eine Beihilfezahlung durch den Staat wäre für gesetzlich versicherte Beamte schlichtweg überflüssig.

Ergebnis: Zwar kann jeder Beamte in eine gesetzliche Krankenkasse eintreten, aber nur als freiwillig Versicherter. Das heißt, er muss den Arbeitnehmer- plus den Arbeitgeberanteil zahlen, erhält gleichzeitig aber keine Beihilfe mehr. Das klingt ungerecht und landete schon häufiger vor Gericht. Aber anders als das in Bund und den Ländern detailliert geregelte System der Beihilfen sind Krankenkassenzuschüsse für Beamte nach geltendem Recht einfach nicht vorgesehen.

Gesetzlich krankenversicherte Beamte wären günstiger

Gut so, sagt DBB-Gewerkschafter Friedhelm Schäfer, denn man dürfe folgendes nicht vergessen: dass das Berufsbeamtentum in seiner Konstruktion auf mehreren Säulen beruhe, der Säule der Besoldung, der Versorgung, der Beihilfe sowie auch der Säule des Streikverbots. Und dieses Gebäude trage sich gegenseitig. Es sorge für die Stabilität des Berufsbeamtentums. "Und wenn ich da anfange, irgendwelche Elemente rauszunehmen, dann wackelt das Gesamte", mahnt Schäfer.

Obwohl die Bertelsmann-Stiftung im vergangenen Jahr durchrechnete: Für die Steuerzahler wären gesetzlich krankenversicherte Beamte weit günstiger, mit einem Systemwechsel weg von der Beihilfe könnten Bund und Länder bis zum Jahr 2030 rund 60 Milliarden Euro einsparen.

Systemwechsel ab August in Hamburg

Diskutiert wurde die ganz große Lösung Anfang des Jahres, als Union und SPD den Koalitionsvertrag verhandelten. Die SPD drängte auf das Ende des bisherigen Parallel-Systems GKV und PKV und zum Wechsel zur sogenannten Bürgerversicherung. Allen voran warb SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: "Zwei Gesundheitssysteme in einem Land – das gibt es in ganz Europa kein zweites Mal. Und es ist ein ungerechtes, schlechtes System: Bei Privatpatienten wird in der Tendenz zu viel gemacht und auch viel Unsinn, weil das viel Geld bringt, und gesetzlich Versicherte werden in der Tendenz etwas unterversorgt, warten auf Termine."