Die gesetzlichen Krankenkassen warnen vor steigenden Beiträgen in den kommenden Jahren. Der stellvertretende Vorstandschef des GKV-Spitzenverbandes, Gernot Kiefer, sagte der "Welt am Sonntag", allein in diesem Jahr sei mit Mehrausgaben von fünf Milliarden Euro zu rechnen. Das Geld fließe beispielsweise in tausende neue Stellen für Altenpfleger.