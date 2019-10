Stabile Beiträge voraussichtlich auch bei AOK Plus Ergänzend zu diesem Autorenbeitrag teilte die AOK Plus mit, dass sie ihre Beiträge im kommenden Jahr voraussichtlich stabil halten wird. Auch hier muss der Verwaltungsrat dies in seiner Dezembersitzung aber noch endgültig beschließen. Der Zusatzbeitrag der AOK Plus, die in Sachsen und Thüringen rund 3,3 Millionen Versicherte hat, liegt derzeit bei 0,6 Prozent.