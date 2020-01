Für die Krankenkassen stehen offenbar vor allem die erhöhten Kosten seit der Änderung des Gesetzes im Vordergrund. Die Ausgaben für Hilfsmittel sind in den vergangenen fünf Jahren bis 2018 um eine Milliarde auf 8,44 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen. So sind abgelehnte Hilfsmittel einer der größten Streitpunkte im Gesundheitsbereich .

Der CDU-Politiker Erwin Rüddel sitzt im Ausschuss für Gesundheit im Bundestag. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Es ist traurig, dass wir jetzt sozusagen in einer zweiten Stufe die Rechte der Kassenaufsicht stärken müssen, damit sich alle Kassen an Recht und Gesetz halten", sagt CDU-Politiker Erwin Rüddel, der im Ausschuss für Gesundheit im Bundestag sitzt. Denn derzeit arbeiten Politiker erneut an einer Gesetzesreform. Danach sollen Aufsichtsbehörden künftig direkter in Kassenentscheidungen eingreifen dürfen.