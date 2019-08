Was sind IGeL-Angebote? Sogenannte IGeL-Leistungen sind Untersuchungen und Therapien, die nicht von den Kassen, sondern den Patienten selbst bezahlt werden müssen. Beispiele sind Akupunktur gegen Migräne oder Augeninnendruckmessungen zur Früherkennung von Grünem Star. Insgesamt wird fast jedem zweiten Versicherten beim Besuch einer Praxis in Deutschland eine Selbstzahlerleistung angeboten, besonders häufig in Augenarztpraxen.