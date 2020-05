Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) will die gesetzlichen Krankenversicherungen verpflichten, Coronavirus-Tests auch dann zu bezahlen, wenn keine Symptome vorliegen. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium dem ARD-Magazin "Plusminus" mit. Das Ziel des "Zweiten Gesetztes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite" vom 14. Mai sei es, dass mehr getestet werden soll.

Auf dem Messegelände in Dresden gibt es einen Drive-In für Coronatests. Bildrechte: Tino Plunert

Auf der Grundlage dieses Gesetzes will das BMG die Kassen per Verordnung zu einer Kostenübernahme von Coronavirustests und Coronavirus-Antikörpertests auch unabhängig von Symptomen verpflichten. "Die entsprechende Rechtsverordnung wird derzeit im BMG vorbereitet und die Kriterien für die Erstattung der Tests werden durch die Krankenkassen konkretisiert", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Ministeriums. Weitere Einzelheiten teilte das Ministerium noch nicht mit.