Pflegekräfte in Deutschland sollen künftig von besserer Bezahlung profitieren. Dazu verabschiedete der Bundestag am Donnerstagabend einen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorgelegten Gesetzentwurf.

Kritik am Gesetz kommt unter anderem vom Arbeitgeberverband für private Unternehmen der Sozialwirtschaft (bpa). Auf diese Weise würden Investoren und privates Kapital aus dem Pflegemarkt vergrault. Deutschland schlittere damit "sehenden Auges direkt in den Pflegenotstand", sagte bpa-Präsident und Ex-Wirtschaftsminister Rainer Brüderle.

Momentan gibt es keinen bundesweiten Tarifvertrag in der Pflege. Das liegt an der Zusammensetzung aus privaten, kommunalen, gemeinnützigen und kirchlichen Arbeitgebern in der Kranken- und Altenpflege. In der Branche arbeiten zurzeit rund 1,6 Millionen Menschen. Zehntausende Stellen sind unbesetzt – bei einer wachsenden Zahl von Menschen, die Pflege benötigen.



Es gibt lediglich einen allgemeinen Pflegemindestlohn: In Westdeutschland und Berlin liegt er derzeit bei 11,05 Euro pro Stunde, im Osten bei 10,55 Euro. Von diesem Mindestlohn profitieren bislang vor allem Pflegehilfskräfte.