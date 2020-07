Krankschreibungen sollen in Deutschland künftig auch per Videosprechstunde möglich sein. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Spitzenvertretern der Ärzte, Krankenkassen und Krankenhäuser beschlossen. Voraussetzung ist, dass der gesetzlich krankenversicherte Patient der behandelnden Arztpraxis bekannt ist und die Erkrankung eine Untersuchung per Videosprechstunde zulässt.

Ein Anspruch der Versicherten auf Krankschreibung per Videosprechstunde besteht jedoch nicht, teilte der G-BA am Donnerstag mit. Außerdem sei die Dauer im Fall einer erstmaligen Krankschreibung auf sieben Tage begrenzt. Eine Folgekrankschreibung per Videosprechstunde dürfe es nur geben, wenn die vorherige Arbeitsunfähigkeit bei einer unmittelbaren persönlichen Untersuchung festgestellt wurde. Ausschließlich per Online-Fragebogen, Chat-Befragung oder Telefonat darf niemand krankgeschrieben werden, so der G-BA-Beschluss weiter.