Die Wehen werden intensiver und beim Anruf in der Wunschklinik sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung: "Entschuldigen Sie, wir sind voll ausgelastet. Bitte gehen Sie in einen anderen Kreißsaal." Für viele Erstgebärende eine Horror-Vorstellung.

Steigende Geburtenzahlen

In Leipzig und Dresden kann einem das auf manchen Geburtsstationen passieren. Möglich ist das etwa im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig, sagt Oberärztin Martina Weber. Grund dafür seien die gestiegenen Geburtenzahlen, für die die Station nie ausgelegt war. Diese seien von rund 500 Geburten Anfang der 90er Jahre auf fast 2.700 Geburten im Jahr 2016 gestiegen.

Auf und Ab bei Auslastung

Wenn sich die Geburtenzahlen über ein Jahr gleichmäßig verteilen würden, dann wären die Kapazitäten der Klinik kein Problem, sagt Dr. Martina Weber. Das Problem entstehe immer dann, wenn an einem Tag 15 Entbindungen stattfinden und am nächsten Tag bloß drei. "Also das ist einfach so ein Auf und Ab, das man eben ganz schlecht planen kann."

Personal wurde im St. Elisabeth-Krankenhaus bereits aufgestockt - bis September soll die Zahl der Wöchnerinnen-Betten ausgebaut werden. Bildrechte: Colourbox.de In den vergangenen vier Jahren hat man im St.-Elisabeth-Krankenhaus das Personal aufgestockt. Außerdem wird gebaut: Ab September soll es 32 statt der bisher 20 Wöchnerinnen-Betten geben. Denn wenn, dann seien diese voll – und eigentlich nie der Kreißsaal, berichtet Weber.



Das bestätigt auch Susanne Schrey-Petersen. Sie ist Oberärztin in der Geburtsmedizin des Universitätsklinikums Leipzig. Auch hier wurde aufgestockt: Seit Anfang des Jahres gibt es fünf Kreißsäle und 40 Betten auf der Station.

Hysterie um überfüllte Kreißsäle?

In der Uniklinik sei die Zahl der Geburten in den vergangenen Jahren ebenfalls kontinuierlich angestiegen. Seien es vor zehn Jahren noch unter 2.000 Geburten im Jahr gewesen, sei man auch hier bei rund 2.700 Geburten angekommen, erklärt Schrey-Petersen.

Am Uniklinikum in Leipzig müssen sich Schwangere weiterhin nicht unbedingt anmelden, um dort gebären zu können. Bildrechte: dpa Am Uniklinikum müssen sich Schwangere nicht unbedingt anmelden, um hier gebären zu können. Die Sorge um überfüllte Kreißsäle nimmt Hebamme Constanze Koschorz deshalb als Hysterie wahr. Sie arbeitet seit fast 30 Jahren als Hebamme im Krankenhaus.



"Man muss den Frauen auch einfach noch mal vermitteln, dass an allen Stellen, wo Geburtshilfe gemacht wird, Profis arbeiten." Die wüssten wie es gehe und die Frauen würde man dort auch gut versorgen.

Constanze Koschorz wünscht sich, dass Frauen sich nicht von einer Klinik abhängig machen würden – denn die Frauen gebären ihr Kind ja selbst "und das können sie, weil sie Frauen sind".

Ausreichende Kapazitäten am Stadtrand

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich in Richtung Stadtrand orientieren. Auf den Geburtsstationen der Helios-Kliniken zum Beispiel sei ausreichend Platz, wie Helios-Sprecher Matthias Harenburg sagt. "Aktuell ist es in all unseren Häusern so, dass die Kapazitäten ausreichen." Eine Überlastung der Station hätte man nirgendwo festgestellt, berichtet Harenburg. "Es gibt noch Luft nach oben."