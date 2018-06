Seit einem knappen halben Jahr ist Michael Kretschmer Sachsens Ministerpräsident. Seitdem legt er ein ordentliches Tempo vor. Dabei belässt er es nicht dabei, sich um die rein landespolitische Themen zu kümmern – auch auf Bundesebene mischt Michael Kretschmer kräftig mit. Sachsen könne sich nur gut entwickeln, "wenn bundespolitisch die Richtung stimmt", begründet Kretschnmer die Neuorientierung.

AfD-Wähler im Visier

Die Richtung scheint die AfD vorzugeben, die bei der Bundestagswahl im Herbst vergangenen Jahres die sächsische CDU das Fürchten lehrte. Der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt meint: "Ganz offenkundig ist es so, dass Kretschmer nicht im gleichen Umfang Hemmungen hat, sich bundespolitisch zu positionieren, wie das sein Amtsvorgänger getan hat. Der versuchte gerade beim Thema Migrationspolitik abzutauchen. Kretschmer geht das Thema offensiv an und das ist auch gut so."

Die Einwanderungs- und Integrationspolitik sei das zentrale Aufregerthema, das müsse Kretschmer in den Griff bekommen, wenn er Wähler für die CDU zurückgewinnen wolle, so Patzelt. Sein Kollege Robert Feustel, Politikwissenschaftler aus Leipzig, bezweifelt das: "Das haben die letzten Jahre eigentlich ziemlich deutlich gezeigt, in denen viele Parteien und Politiker diesen Rechtston angeschlagen haben, ohne dass es Erfolg gezeigt hätte, weil der Wähler, die Wählerin im Regelfall das reaktionäre Original wählt, statt eine Partei oder eine Kopie, die nur hinterherrennt und den gleichen Tonfall spielen will."

Klare Position in Ankerzentrum-Diskussion

Beispiel Ankerzentren – im Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD vereinbart solche zentralen Aufnahmelager einzurichten. Flüchtlinge sollen dort so lange bleiben, bis sie in Kommunen verteilt oder aber in ihr Herkunftsland abgeschoben werden. Sachsens Ministerpräsident hat ohne konkrete Absprachen mit dem Koalitionspartner SPD Bundesinnenminister Seehofer zugesagt, dass sich Sachsen an dem Pilotprojekt beteiligt.

Für Politikwissenschaftler Feustel ein Beleg für ein Ausbrechen nach rechts: "Ankerzentrum ist ein euphemistischer Begriff für etwas, das früher mal Konzentrationslager hieß. Und mich wundert es sehr stark, das nicht emotionale, moralische Vorbehalte sofort einen übermannen, wenn man auch nur so eine Idee hegt."

Doch Kretschmer wies zuletzt jegliche Kritik daran strikt von sich. MDR AKTUELL sagte er: "Der deutsche Rechtsstaat muss in der Lage sein, seine Regeln auch durchzusetzen, und wir als Politiker sind gefordert, dann auch nachzuschärfen, wenn es sein muss." Dass SPD und Grüne etwa drei Jahre lang verhindert hätten, dass die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden, sei "nicht in Ordnung". Doch er will sich nicht auf einen Themenbereich reduzieren lassen.

Weitere Themen auf der bundespolitischen Agenda

"Das Thema Asyl und Migration tritt immer mehr in den Hintergrund, je mehr auch die Zahlen sich reduzieren. Da hat die Bundesregierung schon sehr viel getan. Ich freue mich auch darüber, dass das passiert, weil wir auch ganz andere Themen haben in diesem Land, um die man sich kümmern muss."