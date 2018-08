Wir führen einen entschiedenen Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Dieser Kampf geht uns alle an. Wir brauchen einen Ruck in Deutschland, auch in der sächsischen Gesellschaft, wir brauchen die breite Unterstützung aus der Bevölkerung, um diesen Kampf gewinnen zu können.

Michael Kretschmer | Ministerpräsident von Sachsen