Aus Sicht von Kretschmer sollte sich Deutschland an die EU-Vorgaben halten und keine zusätzliche Regulierung schaffen. In der EU sei es verboten, Bürger anderer Mitgliedstaaten zu diskriminieren. Kretschmer kritisierte im Interview viele Vorhaben der GroKo. So gebe es bereits einen europäischen Handel mit CO2-Zertifikaten - "warum machen wir jetzt noch einen nationalen?". Die höhere Luftverkehrssteuer verteuere einseitig das Reisen von deutschen Flughäfen, moniert der CDU-Politiker: "Und muss der Kohleausstieg wirklich so schnell erfolgen, dass wir die Versorgungssicherheit gefährden?"