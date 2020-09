Alexej Nawalny geht in in der Berliner Universitätsklinik Charité eine Treppe hinunter Bildrechte: dpa

Der prominente Kreml-Kritiker macht unterdessen auf dem Weg der Genesung weitere Fortschritte. Am Samstag veröffentlichte Nawalny auf Instagram ein neues Bild von sich aus der Berliner Universitätsklinik Charité, wo er behandelt wird. Auf dem Foto steht er auf einer Treppe in der Klinik. In einem Text dazu dankte er den "brillanten Ärzten". Sie hätten ihn von einem "technisch lebendigen Menschen" zu jemandem gemacht, der "alle Chancen hat, wieder eine Hohe Lebensform der Modernen Gesellschaft zu werden". Er sei nun ein Kerl, bei dem die Beine zitterten, wenn er die Treppen laufe, schrieb der 44-Jährige weiter. Noch vor Kurzem aber habe er nicht einmal Menschen erkannt und nicht reden können. Bis zu seiner Genesung sei es aber noch ein langer Weg.