Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer beharrt angesichts niedriger Infektionszahlen auf einem eigenen Weg im Kampf gegen Corona. Kretschmer sagte am Mittwoch dem Nachrichtenradio MDR AKTUELL: "Das, was der Staat macht, muss maßvoll sein, muss angemessen sein. Deswegen ist es zwingend, dass wir in den Ländern, in denen wir ein niedriges Infektionsgeschehen haben, auch anders vorgehen als in den Ländern, wo jetzt gerade die Zahlen massiv steigen."

Das Ziel seiner Landesregierung sei es, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben zu ermöglichen und die Kosten der Pandemie niedrig zu halten.

"Akzeptanz muss bleiben"

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht sagte MDR AKTUELL, er habe den Eindruck, "dass man versucht, in den Ländern, wo ein höheres Infektionsgeschehen ist, uns in Mithaftung zu nehmen. Das halte ich für grundlegend falsch, weil das, was wir tun, sind ja auch Eingriffe in Freiheitsrechte der Menschen und der Bürgerinnen und Bürger."

Es müsse eine Akzeptanz bleiben, so Stahlknecht. Der Innenminister erklärte: "Und ich kann hier nicht in Sachsen-Anhalt irgendwelche Maßnahmen verstärken, wenn wir ein relativ geringes Infektionsgeschehen haben. Insofern muss das jedes Bundesland für sich persönlich entscheiden. Es muss eine Grundlinie geben, ja. Aber was die Maßnahmen angeht, muss nun mal die Verhältnismäßigkeit stimmen. Und ich glaube, wir brauchen hier in Sachsen-Anhalt auch nicht zwingend Belehrungen der anderen Bundesländer."

Ostbeauftragter für einheitliche Regeln

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, forderte bundesweit möglichst einheitliche Lösungen. Die Lage im Osten sei zwar derzeit anders als im Westen, sagte der CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Aber das ist eine volatile Momentaufnahme."