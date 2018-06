Das Ziel von Seehofer sei vollkommen "richtig". "Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit, dass an der Grenze zurückgewiesen wird. Dafür haben wir die Bundespolizei an der Grenze und das ist auch richtig so. Es gibt Personen, die haben eine Wiedereinreisesperre, weil ihr Asylverfahren abgelehnt worden ist. Diese Leute müssen an der Grenze wieder zurückgeschickt werden."