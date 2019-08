Moritzburg Krisengipfel soll Rettung für deutsche Wälder bringen

Der Schädling befällt ausschließlich Fichten. Im Harz griff er anschließend auch auf die gesunden Bäume über. Wären die Wälder im Harz Mischwälder mit unterschiedlichen Baumarten sowie jüngeren und älteren Bäumen, würden die Schäden nicht so flächendeckend ausfallen, sagt Herbert Papies, Naturpark-Verantwortlicher im Harz. In Mittel- und Ostdeutschland ist die Lage bereits dramatisch. Das Thüringer Landwirtschaftsministerium geht derzeit davon aus, dass bis zum Ende des Jahres 2,5 bis 3 Millionen Kubikmeter sogenannten Schadholzes im Freistaat anfallen. Die größten Schäden gibt es bei Fichten und Buchen.

Der Thüringer Landesforstleiter Volker Gebhardt schätzt, dass in diesem Jahr Bäume auf rund 25.000 Hektar absterben werden – das sind knapp fünf Prozent der gesamten Fläche des Thüringer Waldes. In Sachsen sind laut Umweltminister Thomas Schmidt 100.000 Hektar Wald zerstört. Das seien "Schäden in nie dagewesener Größenordnung", sagte Schmidt.