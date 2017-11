Dass Leistungsempfänger leicht erkennbar seien, weist die Firma "Barzahlen.de" zurück. Geschäftsführer Sebastian Seifert sagte MDR AKTUELL, die Betroffenen könnten nicht von Kunden unterschieden werden, die gerade ihre Retoure von seiner Onlinebestellung sich im Rewe abholten. Für jede Transaktion erhält sein Unternehmen einen Betrag von der Bundesagentur für Arbeit. Und auch die Supermärkte haben etwas von dem neuen Verfahren. Nach Angaben vom Handelsverband Deutschland verdienen sie an jeder Transaktion und davon, dass sie Kunden an sich binden.

Derzeit können sich Menschen ohne Konto oder diejenigen, die einen Vorschuss auf ihre Leistungen benötigen, ihre Hilfen von Automaten in Jobcentern und Arbeitsagenturen abholen. Bis Ende kommenden Jahres will die Bundesagentur für Arbeit aber aus Kostengründen dieses Verfahren so umstellen, dass Betroffene ihr Geld im Supermarkt holen können. Künftig sollen die Beträge nicht mehr nur an 300, sondern an 8.000 Kassen ausgezahlt werden können. Das Zeitfenster dafür ist günstig. "Die Wartungsverträge für diese Kassenautomaten laufen jetzt Ende des Jahres aus, sodass die Gelegenheit günstig war, jetzt auch das Verfahren umzustellen", sagte Kay Senius von der Bundesagentur für Arbeit in Halle.