Was ein Diplomat darf oder nicht darf, das regelt das Wiener Übereinkommen von 1961, das fast 200 Staaten unterschrieben haben. In Artikel 41 heißt es dort:

"Alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen, sind (...) verpflichtet, die Gesetze und anderen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats zu beachten. Sie sind ferner verpflichtet, sich nicht in dessen innere Angelegenheiten einzumischen.“

Was genau unter dieser Einmischung zu verstehen ist, das steht nicht im Text – aber es haben sich in der Diplomatie natürlich gewisse Gepflogenheiten entwickelt. Dazu gehört, dass Vorlieben für bestimmte Parteien oder politische Bewegungen nicht öffentlich gezeigt werden. Der langjährige Kanzleramtschef und frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Horst Teltschik:

Ein Botschafter hat sich öffentlichen Kommentaren über die Politik des Gastlands zu enthalten. Es ist nicht seine Aufgabe, die Politik der Regierung, bei der er die Interessen seines eigenen Landes vertritt, öffentlich zu bewerten oder gar zu kritisieren. Host Teltschik, früherer Kanzleramtschef und Sicherheitsberater

So ist jedenfalls das Diplomatie-Verständnis in Deutschland und in den meisten anderen Staaten. Ein Botschafter soll die Politik seiner eigenen Regierung im Gastland erklären und Verständnis dafür wecken.

US-Botschafter-Posten als Belohnung

In den USA läuft es ein bisschen anders: Botschafter sind nicht unbedingt gelernte Diplomaten und Beamte des Außenministeriums wie bei uns. Stattdessen werden sie direkt vom Präsidenten ernannt, oft sind sie politische Quereinsteiger, die für ihre Verdienste im Wahlkampf mit einem Botschafterposten belohnt werden. Das erklärt, warum sich auch der neue US-Botschafter Richard Grenell nicht so verhält, wie man es von einem Diplomaten erwartet. Seine Interview-Äußerungen haben jedenfalls auch die Bundesregierung irritiert. Am Mittwoch kommt Grenell zum Antrittsbesuch ins Auswärtige Amt, hat Ministeriumssprecher Christopher Burger angekündigt:

Das wird sicherlich Gelegenheit sein, zu erläutern, wie er seine Äußerungen gerne eingeordnet wissen möchte. Außenamtssprecher Christopher Burger

Das Auswärtige Amt setzt also erst einmal auf Gespräche. In der Politik gibt es aber bereits Rufe, den US-Botschafter auszuweisen. Theoretisch wäre das zwar möglich. Laut Wiener Übereinkommen kann ein Land einen Diplomaten als Persona non grata bezeichnen, dann müsste dieser abberufen werden.

Absetzung oder Ausweisung als allerletztes Mittel