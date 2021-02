Die vom Koalitionsausschuss vereinbarten neuen Corona-Hilfen für Familien und Geringverdiener ist von Sozialverbänden, Gewerkschaften und Oppositionsparteien sowie von Wirtschaftsverbänden kritisiert worden. Aus dem Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hieß es, das Ergebnis sei "ein Tropfen auf den heißen Stein". DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte, zwar sei es ein grundsätzlich gutes Signal, dass es weitere Hilfen für einkommensschwache Haushalte gebe. Dennoch sei die Höhe der Hilfen viel zu gering. Eine einmalige 150-Euro-Hilfe bleibe "Lichtjahre hinter den tatsächlichen monatlich wiederkehrenden Mehrkosten in der Corona-Krise zurück".

Ähnlich scharfe Kritik kam auch aus den Bundestagsfraktionen der Grünen und der Linken. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Kathrin Göring-Eckardt, sprach von einer "mickrigen Einmalzahlung". Grundsicherungsempfänger würden mit einem Trostpflaster abgespeist, das ihnen kaum mehr als eine Atempause verschaffe. Der Chef der Linksfraktion Dietmar Bartsch erklärte in der "Rheinischen Post", die beschlossene Einmalzahlung helfe strukturell und dauerhaft so wenig wie ein weiterer Kinderbonus.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich am Abend auf weitere Hilfen für Familien, Geringverdiener, Unternehmen und Kulturschaffende geeinigt. So soll es einen neuen Kinderbonus von einmalig 150 Euro geben. Zudem erhalten Bezieher von Grundsicherung einmalig 150 Euro. Unternehmen sollen coronabedingte Verluste in der Steuererklärung umfangreicher als bisher mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen können. Der verminderte Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie von sieben Prozent wird bis Ende 2022 verlängert.