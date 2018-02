Union und SPD hatten am Mittwoch einen Durchbruch bei den Koalitionsverhandlungen erzielt. Die Ergebnisse werden noch in verschiedenen Parteigremien vorgelegt und die SPD-Basis muss noch darüber abstimmen. Das Votum startet am 20. Februar, das Ergebnis soll am 4. März feststehen. Erst dann sollen die möglichen Minister in der neuen Regierung vorgestellt werden. Vier Ministerien sollen an die SPD gehen, vier an die CDU und drei an die CSU.