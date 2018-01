Der neue Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, Armin Schuster, hat kritisiert, dass der AfD-Kandidat Roman Reusch nicht in das Gremium gewählt wurde. Der CDU-Politiker Schuster sagte der "Berliner Zeitung", das stärke die Rolle, in der sich die AfD wohl fühle. Reusch sei kein Kandidat, der diese Ablehnungssymbolik rechtfertige. Schuster sagte weiter, Reusch sei Leitender Oberstaatsanwalt gewesen. Das sei nicht die schlechteste Qualifikation für das Kontrollgremium. Für ein AfD-Bashing eigene er sich nicht.

Reusch war am vergangenen Donnerstag im ersten Wahlgang zum Parlamentarischen Kontrollgremium durchgefallen . Er erhielt nur 210 Stimmen. Um gewählt zu werden hätte er mindestens 355 benötigt. Reusch hat weiterhin die Möglichkeit, Geheimdienst-Kontrolleur zu werden. Nach Informationen der "Berliner Zeitung" will er erneut kandidieren.

Roman Reusch Reusch wurde 1954 in Düsseldorf geboren. In den 70er Jahren war er Zeitsoldat. 1986 ging der Jurist zur Berliner Staatsanwaltschaft. Dort war er unter anderem für die Abschiebung ausländischer Straftäter zuständig. 2007 fiel er mit markigen Worten auf, als er bei der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung einen Vortrag über "Migration und Kriminalität" hielt. Darin forderte er eine härtere Gangart gegen jugendliche Straftäter mit Migrationshintergrund. 2017 gelang Reusch der Einzug in den Bundestag.

Die AfD war bereits mit ihrem Kandidaten für den Posten des stellvertretenden Bundestagspräsidenten gescheitert . Albrecht Glaser erhielt in drei Wahlgängen nicht die erforderliche Mehrheit. Einen weiteren Wahlgang hat der Ältestenrat des Bundestages abgelehnt. Glaser hatte bei früheren Auftritten den Muslimen das Recht auf Religionsfreiheit abgesprochen hatte. Vorbehalte schlagen der AfD auch bei der Besetzung des Kuratoriums der Denkmal-Stiftung entgegen. An anderer Stelle findet die Partei durchaus Gehör. So beansprucht sie den Vorsitz im wichtigen Haushaltsausschuss . Union, SPD und auch FDP haben signalisiert, dass sie den Posten der AfD nicht streitig machen wollen.

Die AfD wäre im Falle einer erneuten schwarz-roten Koalition die stärkste Oppositionskraft im Bundestag. Die Co-Vorsitzende Alice Weidel kündigte am Montag "klare und unbequeme Oppositionsarbeit" an. Ihre Partei werde die Versäumnisse der Großen Koalition in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft gnadenlos aufzeigen. Die AfD habe aber auch Lösungsvorschläge. Das habe die Partei in den vergangenen Wochen im Bundestag hinreichend bewiesen.