Die Rentenkommission ist ein bunter Haufen. Eingesetzt von der Bundesregierung, besetzt mit Unions- und SPD-Politikern. Dazu Gewerkschaften, Arbeitgebervertreter und Sozial- sowie Wirtschaftswissenschaftler. Alles schön ausgewogen – so sehr allerdings, dass am Ende kaum handfeste Ergebnisse stehen, sondern vor allem neblige Empfehlungen.

Annelie Buntenbach saß für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in der Kommission und ist sich des eher vagen Charakters des Berichts durchaus bewusst: "Klar, in dieser Kommission waren ja auch unterschiedliche Interessen und Akteure drin. Das hat dann dazu geführt, dass bei den Empfehlungen, wenn es um die Konkretisierungen geht, wirklich noch Luft nach oben ist."

Tatsächlich ist es so, dass sich die am ehesten handfesten Ergebnisse an den Stellen finden, wo sich die Autoren eben gerade nicht festlegen. Beispiel: Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Von der ist im Bericht keine Rede. Und das ist ein Problem – meint die Junge Union.