Es liegt in der Natur der Sache, dass Parteien die Regierung kritisieren, wenn sie nicht an ihr beteiligt sind. Es ist also wenig überraschend, dass die FDP im Thüringer Landtag Kritik äußert am Pandemie-Management der Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen. Fraktionschef Thomas Kemmerich: "Diese Politik – Ankündigungen nicht halten, das zermürbt die Leute, das wühlt sie auf und das erodiert das Vertrauen in die Politik. Damit muss Schluss sein!"