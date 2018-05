Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist mit seinem Entwurf für den Haushalt auf Kritik aus zwei Ministerien gestoßen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Entwicklungsminister Gerd Müller stimmten den Eckwerten für 2019 und den Planungen bis 2022 nur unter Vorbehalt zu. Sie gaben dazu eine entsprechende Protokollerklärung ab, in der sie begründen, warum sie für ihre Ressorts mehr Geld als von Scholz geplant benötigen. Sie stimmten nur in der Erwartung zu, dass während der Haushaltsberatungen nachgebessert werde.

Nach Berechnungen des Entwicklungsministeriums würde der Etat 2019 um 150 Millionen sinken. Das bedeute, dass das Ziel der Vereinten Nationen, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshilfe aufzuwenden, in noch weitere Ferne rücke. Es läge demnach 2019 bei 0,47 Prozent. Deutschland hatte sich bereits 1972 der UN-Verpflichtung angeschlossen. Müller sagte: "Die Krisen wachsen, die Herausforderungen werden größer, deshalb kann der Haushalt 2019 beim Entwicklungsminister bei guter wirtschaftlicher Gesamtsituation nicht schrumpfen". Müller verwies auf die Aufgaben bei der Bekämpfung der Fluchtursachen in Syrien oder die Hilfsgelder für Afrika.

Kritik gibt es vor allem an den Planungen der kommenden Jahre. Der Bund will dann seine öffentlichen Investitionen zurückfahren. Die Ausgaben dafür sollen von 37,9 Milliarden Euro im kommenden Jahr auf 33,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 sinken. Das Finanzministerium begründet das mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen, die den Kommunen mehr Möglichkeiten für Investitionen schaffen würden. Der Lackmustest steht am 4. Juli an, wenn das Bundeskabinett endgültig den Entwurf für den Haushalt 2019 verabschieden will.