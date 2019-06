Die geplanten höheren Löhne in der Pflegebranche stoßen auf wachsende Kritik. "Die Pflegebedürftigen werden die Zeche zahlen müssen", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Er nannte es unverantwortlich, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nicht sagen wolle, wer die Mehrausgaben in Höhe von fünf Milliarden Euro tragen solle.

Von der Regierung gebe es "kein Wort, wer die Versprechungen bezahlen soll". Die Pflegebedürftigen könnten das nicht leisten. In Pflegeheimen sei heute schon jeder dritte Bewohner auf Sozialhilfe angewiesen. Bei den geplanten Lohnerhöhungen sei zu erwarten, dass die Eigenanteile explodierten: "So treibt die Große Koalition selbst bei vorsichtigen Prognosen eine halbe Million Menschen in Armut und dann in Sozialhilfe."



Ähnliche Kritik kommt von den Grünen: Kordula Schulz-Asche, Sprecherin der Grünen-Fraktion für Alten- und Pflegepolitik, warnte davor, die Mehrausgaben auf die Betroffenen abzuwälzen: "Es ist unverantwortlich, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, ohne vorzuschlagen, wie zusätzliche finanzielle Belastungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen verhindert werden können."