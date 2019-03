Vertreter mehrerer Parteien im Bundestag haben die Kritik des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, an der Haushaltsplanung der Bundesregierung als Einmischung zurückgewiesen.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki verlangte die Ausweisung des Diplomaten: Grenell müsse zur Persona non grata erklärt werden. Dass sich Grenell erneut in politische Fragen der Bundesrepublik einmische, ist aus Kubickis Sicht nicht mehr zu tolerieren. Deutschland dürfe sich "dieses unbotmäßige Gebaren aus Gründen der Selbstachtung nicht gefallen lassen".

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, wies die Kritik Grenells an den Haushaltsplänen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) scharf zurück. Er nannte Grenell einen "diplomatischen Totalausfall". Der Botschafter pflege seit Längerem einen zwischen Verbündeten nicht akzeptablen Umgangston. Das erinnere an das "Gehabe eines Flegels".

Auch der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour sieht viele Gründe für Kritik an dem US-Botschafter. Er sagte jedoch der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Rücktrittsforderungen seien "schlicht Käse". Grenell sei eine wichtige Schnittstelle der politischen Kommunikation mit den USA – und in Zeiten von US-Präsident Donald Trump seien diese Kanäle "so notwendig wie nie zuvor".