Ein Interview von US-Botschafter Richard Grenell mit dem rechtspopulistischen Internetportal "Breitbart" hat in Deutschland parteiübergreifend Kritik ausgelöst. Beanstandet wird dabei vor allem, dass Grenell deutlich seine Vorliebe für eine bestimmte politische Richtung zum Ausdruck brachte - nach diplomatischen Gepflogenheiten gilt dies als Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten.

Grenell: Möchte andere Konservative stärken

Der Botschafter hatte in dem am Sonntag veröffentlichten Interview gesagt: "Ich denke, die Wahl von Donald Trump hat die Menschen befähigt, zu sagen, dass sie es einfach nicht zulassen können, dass die politische Klasse (in Europa) vor einer Wahl entscheidet, wer diese gewinnt und wer kandidiert. Ich möchte andere Konservative in Europa, andere Anführer, unbedingt stärken." Die "Unterstützung für Kandidaten, die sich "konsistent konservativ" zu Themen wie Migration, Steuern und Bürokratie äußern könnten, sei riesengroß.

"Kurz ist ein Rockstar"

Weiter sagte Grenell, der Aufschwung konservativer Ideen sei durch ein Scheitern linker Konzepte zu erklären. Den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz hob er hingegen als positives Beispiel jüngerer konservativer Politiker hervor: "Sehen Sie, ich glaube, Sebastian Kurz ist ein Rockstar. Ich bin ein Fan von ihm."

Schulz: Grenell als Botschafter ungeeignet

Der frühere SPD-Chef Martin Schulz warf Grenell vor, für seine Aufgabe ungeeignet zu sein. "Grenell benimmt sich nicht wie ein Diplomat, sondern wie ein rechtsextremer Kolonialoffizier", sagte Schulz am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil twitterte auf englisch: "Ich weiß, dass Sie noch neu auf Ihrem Posten sind, aber es ist nicht Teil der Jobbeschreibung als Botschafter, in die Politik des Gastlandes einzugreifen, Herr Grenell. Danke schön."

Djir-Sarai: Einmischung nicht Aufgabe des Botschafters

Der außenpolitische Sprecher der FDP, Bijan Djir-Sarai, sagte Reuters, es sei definitiv nicht die Aufgabe des Botschafters, sich in die politischen Angelegenheiten des Gastlandes einzumischen. "Das sollte er schnell lernen."



Aus der CDU kamen moderatere Töne. Der außenpolitische Sprecher der Union, Jürgen Hardt, sagte zu Reuters: "Es steht mir nicht zu, dem neuen US-Botschafter vorzuschreiben, wie er sein Amt ausübt oder mit welchen Medien er in Kontakt tritt". Es gebe auf der transatlantischen Agenda wichtige Themen, die nun rasch und seriös besprochen werden müssen, etwa in der Nahost- und in der Handelspolitik.

Antrittsbesuch am Mittwoch

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, kommenden Mittwoch werde der Botschafter zu seinem Antrittsbesuch erwartet. Dann werde es Gelegenheit geben, zu erörtern, wie die Äußerungen zu verstehen seien.

Grenells zweiter Lapsus