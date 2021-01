Das gefällt den potentiellen Teilnehmern jetzt schon nicht. Marcus Fuchs zum Beispiel. Er ist Organisator der Dresdner Querdenker-Demos und will am Freitagabend mitdiskutieren: "Das Angebot erfüllt leider die Anforderungen an einen Dialog auf Augenhöhe nicht. Da hier, nachdem Fragen gestellt wurden, überhaupt keine Chance besteht, auf die Antworten einzugehen."