Der Berliner "Mietendeckel" Die Pläne der Berliner Landesregierung sehen vor, die Mieten für 1,5 Millionen nicht preisgebundene Wohnungen für fünf Jahre auf dem Stand vom 18. Juni 2019 einzufrieren.



Vorgesehen ist auch eine staatlich bestimmte Obergrenze für Mieten. Sie wird nach Kriterien wie Baujahr und Ausstattung der Wohnung festgelegt und soll am Dienstag feststehen. Grundlage ist der Mietenspiegel 2013 - in jenem Jahr galt der Wohnungsmarkt in Berlin noch als gesund. Um der Preisentwicklung Rechnung zu tragen, soll eine Steigerung von seither 13,5 Prozent berücksichtigt werden.



Die Obergrenzen machen sich zunächst bei Neuvermietungen bemerkbar. Bestandsmieter sollen ihre Mieten jedoch auch senken können, wenn Vermieter "Wuchermieten" verlangen. Nach den Plänen des Senats ist dies dann gegeben, wenn die Mieten 20 Prozent über den Obergrenzen liegen.



Kompliziert wird es, weil noch Zu- oder Abschläge auf Basis der Lage möglich sein sollen. Das braucht Zeit zur Vorbereitung und bis zu 250 neue Beschäftigte in der Verwaltung. Daher soll die Senkungsregelung erst neun Monate nach dem Mietendeckel in Kraft treten, also wohl im 4. Quartal 2020.