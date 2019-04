Ein Mann bleibt der Abstimmung fern. Gerade der Mann, der nun zum Vorsitzenden der Kommission "30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit" ernannt wurde. Matthias Platzeck, damals Mitglied von Bündnis90/Die Grünen, stimmt weder mit "Ja" noch mit "Nein", er kommt einfach nicht. Weißgerber kritisiert, dass man daher nicht wisse, wie Platzeck zur Einheit stand. Platzeck hätte durchaus einen Stuhl in der Kommission verdient, allerdings nicht an der Spitze, sagt Weißgerber.

Es gibt Stimmen in der Union, die Probleme haben mit der Person Platzeck, das ist so. Die Bürgerrechtler in der Union sind da schon skeptisch, viele aus dem Osten unserer Fraktion sind da kritisch.

Platzeck zu ernennen sei dabei sicherlich keine Idee der Christdemokraten gewesen, meint Hirte. Die Kommission mit Platzeck an der Spitze und Hirte als seinem Stellvertreter nimmt nun die Arbeit in den Räumlichkeiten des Bundesinnenministeriums auf. Der Fahrplan sei klar, sagt der Ostbeauftragte:

Stehend begrüßt die DDR Volkskammer am 23. August 1990 die Einheit Deutschlands. Bildrechte: dpa

"Es sollen in jedem Bundesland Bürgerdialoge geführt werden, um den ganzen Transformationsprozess zu begutachten." Dabei soll auch die Zeit nach der Einheit beleuchtet werden. Das Ziel sei es Wissen zu vermitteln und die Zeit intensiv zu würdigen.



Auch wenn Platzeck weder mit "Ja" noch mit "Nein" stimmte, spielte er in den darauf folgenden Jahren eine Rolle für das Zusammenwachsen beider Landeshälften. Ob als Ministerpräsident Brandenburgs oder als Vorsitzender der Kohlekommission. Wie vielen Bürgerinnen und Bürgern die Ernennung Platzecks widerstrebt, wird man vielleicht in eben jenen Bürgerdialogen erleben können, die die Kommission "30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit" jetzt anstoßen will.