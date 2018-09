In der SPD gibt es massive Kritik an der Beförderung von Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Parteivize Ralf Stegner bezeichnete den Wechsel des bisherigen Verfassungsschutzchefs in die Regierung als "Desaster" und sagte : "Der Geduldsfaden mit dieser großen Koalition wird in der SPD extrem dünn."