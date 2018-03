Die Tour sei eine Privatreise, twitterte Bundesvorstandsmitglied Frank Pasemann, der mit nach Syrien geflogen war. Ziel sei es, eigene Informationen zur humanitären Situation dort zu sammeln. Christian Blex, AfD-Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen, twitterte am Mittwoch Fotos von einem Treffen mit dem syrischen Minister für nationale Versöhnung. Vor zwei Tagen hatte er Bilder von einer Begegnung mit Großmufti Scheich al-Din Hassoun in Damaskus gepostet. Dieser hatte dem Westen 2011 in einem Video mit Selbstmordattentaten gedroht, wenn sein Land angegriffen würde.