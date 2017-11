Die Wähler die politischen Karten neu mischen zu lassen, findet Schulz aber nicht nur wegen seiner offenbar ewigen Rivalin angebracht. Der gescheiterte SPD-Spitzenkandidat teilt auch in Richtung der Kleinen aus: "Die Parteien, die jetzt verhandeln, FDP und Grüne, habe gegen die Große Koalition in einer Art und Weise gekoffert, wie ich es selten erlebt habe. Und jetzt haben sie eine Chance, selbst eine Regierung zu bilden, die Wählerinnen und Wähler gaben ihnen dafür ein Mandat, und jetzt kriegen sie es nicht zustande. Dann muss dieses Mandat an die zurückgegeben werden, die darüber entscheiden, nämlich die Wählerinnen und Wähler."