Sami A. wurde vor dem Ende seines Verfahrens nach Tunesien abgeschoben. Bildrechte: Rolf Vennenbernd/dpa

Mit offener Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer hielt sich Kubicki hingegen zurück. Seehofer habe zwar von dem Vorgang gewusst, ihn aber nicht vollzogen. Die besondere Verantwortung liege bei den handelnden Behörden.



Sie hätten den Richterspruch missachtet, obwohl es nichts gebe, was man Sami A. zur Last legen kann. Er sei als Gefährder eingestuft, aber nicht verurteilt worden. Damit gelte die Unschuldsvermutung.