Juso-Chef Kevin Kühnert ist auf Anti-GroKo-Tour quer durch Deutschland. In Leipzig wird er empfangen wie ein Popstar. Weit über 100 Menschen drängen sich in der Galerie KUB: SPD-Mitglieder und Wähler, aber auch zahlreiche Journalisten. Von ihnen wirkt der Juso-Chef fast genervt – ist er doch nach Leipzig gekommen, um mit der Parteibasis über Inhalte zu sprechen. Eins will er direkt zu Beginn betonen:

In aller Bescheidenheit, wenn sich alle mal eine Scheibe davon abschneiden würden – GroKo oder NoGroko hin oder her – wie wir versucht haben, in den letzten Wochen in aller Sachlichkeit und mit aller Ruhe diese Debatte zu führen, dann hätten wir weniger Chaos in der SPD als wir es jetzt haben.

Die SPD hat noch einiges zu lernen in ihrer Demokratisierung, insbesondere was die Personalangelegenheiten angeht. Das ist mehr als unglücklich gelaufen und man sollte jetzt tatsächlich noch mal abwarten, was da in den nächsten Wochen inhaltlich kommt.

Die Personaldebatte der letzten Tage stört nicht nur Münter. Ob SPD-Chef Martin Schulz Außenminister wird oder nicht, das halten in Leipzig viele für zweitrangig. Die Basis ist vielmehr verunsichert: Rente, Waffenexporte, Arbeitsmarkt: Welchen Kurs schlägt die SPD in einer Großen Koalition ein?



Es gibt großen Redebedarf. Über eineinhalb Stunden stellt die Basis ihre Fragen an Kühnert und die Fraktionsvorsitzende der SPD in Sachsen-Anhalt, Katja Pähle. Sie wirbt für ein Ja zur GroKo, die SPD habe sich in den Verhandlungen bei Themen wie Migration durchgesetzt und am Ende schlimmeres verhindert: