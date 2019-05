Kühnert legt nach

Die heftige Debatte um die Aussagen von Kevin Kühnert hält unvermindert an: Seit Tagen muss der Juso-Chef wegen seiner Aussagen zu Kollektivierungen Kritik einstecken. Zuletzt äußerte sich der Chef des Gesamtbetriebsrats von BMW, Manfred Schoch. Dieser sagte, es sei ihm "unbegreiflich", wie Kühnert "so über BMW sprechen kann". Für Arbeiter deutscher Unternehmen sei "diese SPD nicht mehr wählbar".

Komplett andere Töne kommen hingegen aus der Linkspartei: Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte MDR AKTUELL, er freue sich, dass es darüber nun endlich eine Debatte gebe. Kühnert habe ausgesprochen, was vielfach auch in der Gesellschaft Thema sei: "Gott sei dank wird mal wieder über die Frage riesiger Vermögen, von Eigentum und auch von Armut in unserem Land geredet", so Bartsch.