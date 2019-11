In seiner Bewerbungsrede hatte Kühnert für einen Linksruck in der SPD plädiert. Die SPD sei zu einem Reparaturbetrieb geworden, gehe nicht an die Wurzeln der Probleme und lasse Visionen vermissen. Auch deshalb verliere sie trotz einiger politischer Erfolge an Zustimmung. Kühnert forderte, bereits jetzt in Gesprächen ein rot-rot-grünes Bündnis vorzubereiten. Es gelte, "die bleierne Schwere der ewig dauernden großen Koalition zu überwinden". Konkret sprach er sich unter anderem für mehr, Steuergerechtigkeit , eine Investitionspflicht in öffentliche Infrastruktur und ein beherztes Eingreifen in den Wohnungsmarkt aus, "wo nötig auch [mit] Enteignungen".