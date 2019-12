Der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, will Stellvertretender SPD-Vorsitzender werden. Der 30-jährige sagte am Mittwoch der "Rheinischen Post", er werde sich am Freitag beim SPD-Parteitag in Berlin zur Wahl stellen. Der erklärte GroKo-Gegner begründete seine Kandidatur damit, dass er den Kurs der neuen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans unterstützen wolle.