Es ist kompliziert mit der Künstlichen Intelligenz. Und mit der Frage, ob sie geregelt werden muss. Während auf EU-Ebene an Ethikrichtlinien dafür gearbeitet wird und im Bundestag eine Enquetekommission dazu tagt, sagt die Deutsche Telekom zum Beispiel: Bloß keine Gesetze! Und auch Christoph Lütge von der TU München sieht die Sache differenziert. Derzeit sei es zu früh für detaillierte Regeln.

Die Technologie ist noch nicht soweit, dass man sagen kann, wie sich eine Regulierung auswirken wird. Im Moment brauchen wir Ethikrichtlinien auf einer abstrakteren Ebene. Christoph Lütge, Professor für Wirtschaftsethik an der Technischen Universität München

Und diese Ethikrichtlinien müssten zwischen Staat, Unternehmen und Zivilgesellschaft diskutiert werden. Dazu müsse allerdings mehr in Bildung und digitale Infrastruktur investiert werden, sagt Lütge, der in München gerade ein Institut für Ethik in der Künstlichen Intelligenz aufbaut. Und er sagt auch: Derzeit sollte man KI in keinem Bereich grundsätzlich verbieten.

Ethische Regeln als Grundlage

Mit der Gesichtserkennung beispielsweise baut China ein Social-Credit-System auf, das hierzulande niemand will. Aber mit derselben Technik entsperren Menschen überall auf der Welt ihre Smartphones. Die Technologie bräuchte klare Regeln. Und dabei könne man sich an klassischen ethischen Regeln orientieren, sagt Lütge. Zum Beispiel an der Regel: Füge niemandem Schaden zu.